VIDEO/ 170 anni della Polizia, il Questore Terrazzi: “Sempre al servizio della legalità e della comunità”

170 anni sempre al servizio della legalità e della comunità. La Polizia di Stato festeggia l’anniversario della propria fondazione con una cerimonia presso l’auditorium del Seminario Diocesano di Avellino.

Un’occasione per il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi di illustrare il bilancio delle attività sul territorio provinciale e per consegnare, insieme al Prefetto Paola Spena, dei riconoscimenti al personale di Polizia, tra cui una promozione per merito straordinario riservata a coloro che si sono distinti in attività eccezionalmente meritorie, come il salvataggio di vite umane.