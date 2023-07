Viale San Modestino pedonale e in festa. Mercogliano si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Al Vial’Estate”, format di animazione e spettacoli per bambini, musica ed intrattenimento. Si inizia domenica 9 luglio a partire dalle ore 18:00.

“Al Vial’Estate è uno sprone per i cittadini a vivere di più la propria città e per i visitatori l’occasione per scoprirne la bellezza anche nella semplicità di una passeggiata”, commenta il sindaco Vittorio D’Alessio.

L’iniziativa, già proposta e realizzata con successo prima della pandemia, ha l’obiettivo di rendere più piacevoli le domeniche di isola pedonale di luglio ed agosto con un contenitore di micro eventi dedicati a diverse fasce d’età che spazieranno dagli artisti di strada intineranti, agli spettacoli per bambini e ragazzi, ai corner di intrattenimento teatrale e musicale.

Il sindaco D’Alessio ed il consigliere delegato agli eventi Giuseppe Barone, in sinergia con la Pro Loco e il Forum dei Giovani, con la preziosa collaborazione dell’ Ass. Perzechella e Vico Pazzariello, hanno allestito un calendario di attrattive che accompagneranno le passaggiate all’ ombra dei platani nelle domeniche di luglio ed agosto.

“Questa iniziativa va ad arricchire il programma dell’estate che – afferma il consigliere Barone – come ogni anno, si avvale della collaborazione delle associazioni e dei comitati che sono l’ anima della nostra città. Si spazierà dalla musica all’ enogastronomia, dalla cultura alla street art nel borgo, fino ad una sorpresa musicale che l’Amministrazione ha in serbo”