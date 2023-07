Paura per un bimbo a Mercogliano: investito in sella alla sua bicicletta

Paura a Mercogliano per un bimbo di 13 anni investito mentre era in sella alla sua bicicletta. Il responsabile dell’investimento non si è fermato a prestare soccorso e sarebbe fuggito dalla scena. La dinamica in ogni caso è avvenuta sotto l’occhio di una telecamera di video-sorveglianza di via Matteotti. Ancora non è chiaro se l’investitore era alla guida di un’automobile o di un motociclo. Il bimbo, nonostante l’incidente, è fortunatamente in buone condizioni. Al momento si trova presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.

