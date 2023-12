Viaggiare in sicurezza durante le festività: ecco il vademecum dell’Aci di Avellino

È arrivato il Natale. Il giorno più atteso dell’anno che incentiverà milioni di italiani a muoversi per raggiungere prevalentemente le mete di montagna e le città d’arte. Il viaggio con l’automobile si conferma il mezzo preferito per gli spostamenti anche nel tempo libero. Raccomandiamo, a tutti il rispetto delle norme del Codice della Strada e in particolare dei limiti di velocità ricordando che, in caso di pioggia, la velocità massima consentita in autostrada scende a 110 km/h.

Ricordiamo, che è opportuno, prima di mettersi in viaggio:

– Informarsi sulle condizioni meteo e sulla situazione della viabilità,

– verificare lo stato di usura degli pneumatici e dei tergicristalli,

– equipaggiare il veicolo con catene da neve idonee o con pneumatici invernali,

– controllare il livello del liquido di raffreddamento, aggiungendo un additivo antigelo,

– partire riposati nelle ore diurne e non assumere bevande alcoliche o farmaci controindicati per la guida.

Dobbiamo, inoltre, assicurarci, per un viaggio in sicurezza:

– di tenere sempre allacciate la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori,

– rispettare i limiti di velocità e, in ogni caso, adeguare la velocità alla situazione (visibilità, stato del veicolo, condizioni della strada e del traffico, situazione meteo),

– adeguare la distanza di sicurezza anche in base alla velocità,

– utilizzare il viva-voce per parlare al telefono,

– non occupare inutilmente la corsia di emergenza.