Funerali Gabriele: l’addio affettuoso e disperato di Grottaminarda

Una vigilia di Natale tristissima per Grottaminarda che ha dovuto dire addio ad un suo giovanissimo figlio: Gabriele Pascuccio.

Per il suo funerale sono arrivati amici e conoscenti da tutti i paesi limitrofi per stringersi con affetto intorno alla famiglia. La chiesa collegiata di Santa Maria Maggiore non ce l’ha fatta a contenere le tante persone, soprattutto ragazzi, arrivati per l’ultimo saluto al 20enne scomparso a causa di un incidente in moto giovedì scorso sulla ex SS91 in località Ruvitiello a Grottaminarda.

La folla di persone rimaste fuori dalla chiesa era sul sagrato e su tutta via Castello, fino a via Angelo Antonio Minichiello. Presenti anche tanti motociclisti che hanno salutato il feretro bianco con il rombo dei motori e poi lo hanno accompagnato fino al cimitero.

A presiedere la messa, concelebrata con il parroco, don Rosario Paoletti, il vescovo Sergio Melillo; entrambi hanno cercato parole di conforto per i familiari straziati dal dolore, così come l’amministrazione comunale che per questa giornata ha decretato il lutto cittadino.

Un dolore composto quello di mamma Melka, papà Pasquale, dei fratelli Alfonso e Daniele, solo la sorella, Stella, nel leggere una lettera di saluto a Gabri, ha mostrato la voce rotta dalla commozione. Lei e gli amici di Gabriele, in chiesa, ne hanno provato a tracciare il profilo, di ragazzo buono, lavoratore, puntuale, sempre scherzoso, dal sorriso contagioso ma con la testa dura e quella passione per la moto.

Il Natale non sarà mai più lo stesso per questa famiglia. Difficile non immedesimarsi. La tragedia ha toccato proprio tutti, indistintamente, perchè morire a 20 anni appena compiuti è innaturale ed ingiusto e chi resta non riuscirà mai a farsene una ragione.

Il Natale quest’anno si è spento a Grottaminarda. Da giovedì non vengono più accese le luminarie. Rinviati gli eventi pubblici, ma anche esercenti ed associazioni hanno spontaneamente annullato serate e feste. Ed alle 10 di questa mattina, mentre il feretro arrivava in chiesa tra striscioni e palloncini bianchi, in tutti i negozi è stato rispettato un minuto di silenzio, mentre le bandiere del municipio sono rimaste a mezz’asta.

Chissà Gabriele cose avrebbe detto nel vedere tutto questo per lui, chi lo conosceva immagina che ne avrebbe riso e ci avrebbe scherzato su. E magari da lassù lo sta facendo.