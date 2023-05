Viabilità e vivibilità tra città e Atripalda, la proposta del movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia”

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” si sofferma sulla questione viabilità e vivibilità tra Avellino ed Atripalda.

Gli ultimi lavori che stanno riguardando parte di questo percorso, in previsione dell’arrivo del Giro d’Italia, stanno creando non pochi disagi a coloro che entrano o escono dal capoluogo, specialmente a via F.lli Troncone, oramai diventato un vero e proprio imbuto. Ed è proprio per queste ragioni, alla luce anche dei buoni rapporti tra i sindaci dei due comuni, e ragionando in un’ottica di area vasta, che andrebbe valutata la possibilità di creare un altro tragitto che metta in collegamento le due realtà, uno possibile all’uscita del raccordo Avellino-Salerno passando per il centro commerciale ed immettendosi su via Tedesco, oppure all’altezza del liceo scientifico “De Caprariis” di Atripalda.

Auspichiamo da parte degli enti preposti il recepimento di questa idea e la fattibilità nel più breve tempo possibile per una migliore qualità della vita in queste zone.