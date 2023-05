15enne folgorata, l’amica: “Sei andata via urlando il mio nome in videochiamata”

“Amore mio il giorno più brutto è arrivato così presto e mi ha distrutta, come ha distrutto Elvira Lory e la tua famiglia… Eri diventata tutto per me e per i miei genitori, mio padre mi chiedeva sempre “Mery come sta?”, “La mia fidanzata che dice?”. Mia madre ti preparava sempre il ciambellone alle mandorle che tanto adoravi… tutto ciò ora non accadrà più”.

E’ il lungo messaggio che lascia sui social l’amica con cui la giovane di Montefalcione era in videochiamata quando è avvenuta la tragedia la giovane. La 15enne ha perso la vita folgorata dal cellulare in carica caduto nella vasca da bagno.

“Io non realizzo ancora che sei volta in cielo amore mio, sei andata via urlando il mio nome tramite una videochiamata… quella scena non la dimenticherò mai e poi mai… l’ultima chiamata, l’ultima risata insieme, l’ultima scemenza insieme è stata oggi piccola mia e mentre parlavi con me è successo ciò… ho la tua voce che mi rimbomba in testa mentre urlavi il mio nome… ho la tua scena avanti agli occhi… ho i tuoi occhioni verdi avanti agli occhi… ho la tua risata in mente” conclude il lungo messaggio postato su TikTok.