Via l’info-point da Piazza Libertà. Giordano: “50.000 euro gettati al vento”

Sono iniziati questa mattina i lavori di trasferimento della casetta di vetro di piazza Libertà ad Avellino. Gli operai stanno smontando i grandi pannelli di vetro e domani prenderanno il via le operazioni di installazione nella nuova sede, all’interno di Parco Di Nunno. Qui la casetta diventerà un info-point comunale e, come anticipato lo scorso estate dall’amministrazione, “dialogherà” con l’altra casetta di vetro già presente nel parco, di fronte ai portici di via Carlo Del Balzo.

La struttura mobile era stata collocata in piazza Libertà nell’inverno del 2023, in occasione degli eventi natalizi e della manifestazione Eurochocolate. Inizialmente pensata come sede per RDS, che avrebbe dovuto trasmettere in diretta nazionale i principali eventi del Natale avellinese, la casetta è finita poi al centro di un’inchiesta della Procura di Avellino. Dopo soli tre giorni di attività, la struttura è rimasta inutilizzata, diventando presto simbolo di un spreco di denaro pubblico. Il consigliere comunale di opposizione, Nicola Giordano, ha commentato duramente la notizia sui social: “Finalmente la rimuovono. 50.000 euro gettati al vento. Una vergogna infinita.” Domani inizia dunque una nuova fase per questa struttura.