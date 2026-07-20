Via libera al nuovo Campus di via Scandone, domani sopralluogo al cantiere della “Dante Alighieri”

Prosegue il piano di rinnovamento dell’edilizia scolastica ad Avellino. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Nello Pizza, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con la Provincia di Avellino per la realizzazione del nuovo Campus scolastico integrato di via Scandone, mentre per domani è previsto un sopralluogo al cantiere del Campus “Dante Alighieri” di via Piave per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

L’intesa tra Comune e Provincia rappresenta un passaggio decisivo per candidare il progetto al programma regionale “Scuola Viva in Cantiere – II Fase”, che finanzia la realizzazione di nuovi poli scolastici. L’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione del Liceo Classico “Pietro Colletta” e della Scuola secondaria di primo grado “Enrico Cocchia”, destinati a lasciare spazio a un campus di nuova generazione.

La proposta, illustrata dagli assessori Enza Ambrosone e Giuseppe Giacobbe, punta a creare un complesso moderno capace di integrare funzioni didattiche, sportive, culturali e sociali, trasformando via Scandone in una nuova centralità urbana e contribuendo alla riqualificazione dell’intero quartiere. La Provincia di Avellino assumerà il ruolo di ente capofila per il coordinamento tecnico-amministrativo e per la gestione delle future risorse finanziarie.

Parallelamente, domani alle ore 10 il sindaco Pizza, insieme agli assessori Ambrosone e Giacobbe, effettuerà un sopralluogo nel cantiere del nuovo Campus scolastico “Dante Alighieri” di via Piave. Alla visita prenderanno parte anche progettisti, tecnici comunali e rappresentanti dell’impresa esecutrice, che illustreranno le principali soluzioni progettuali e lo stato di avanzamento dell’opera.

Nel corso del sopralluogo saranno visitate le aree più avanzate del cantiere, tra cui la palestra con gli spalti e i servizi annessi, il tunnel di collegamento tra gli edifici scolastici, gli spazi destinati al refettorio, alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia, oltre alle lavorazioni in corso per il parcheggio interrato e il corpo destinato alla scuola secondaria di primo grado.

Al termine della visita, alle 10.30, è previsto un punto stampa durante il quale il sindaco e gli assessori illustreranno l’avanzamento dei lavori e le prossime tappe del programma di riqualificazione dell’edilizia scolastica cittadina.