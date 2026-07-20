Grottaminarda, Francesca Albanese chiude la rassegna “Fuoriluogo”

Si è conclusa con un appuntamento di grande richiamo la rassegna “Fuoriluogo” di Grottaminarda. Ospite della serata, al Parco “Frank Zappa”, è stata Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati, che ha richiamato un numeroso pubblico interessato ai temi del diritto internazionale, dei diritti umani e del conflitto israelo-palestinese.

L’incontro è stato dedicato alla presentazione del suo ultimo libro, “La luce del risveglio” (Rizzoli), un’opera nella quale l’autrice intreccia il racconto della propria esperienza sul campo con una riflessione sul conflitto in Medio Oriente, sul ruolo delle istituzioni internazionali e sulla responsabilità della coscienza civile.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato il sindaco Marcantonio Spera, che ha ringraziato gli organizzatori della rassegna per aver trasformato il Parco “Frank Zappa” in uno spazio di confronto, cultura e partecipazione durante un mese di iniziative. Il primo cittadino ha inoltre ricordato come il Comune avesse già programmato nel 2024 la presentazione del precedente libro di Francesca Albanese, J’accuse, poi rinviata per gli impegni istituzionali dell’autrice.

Nel corso della presentazione, Albanese ha illustrato il contenuto del volume, soffermandosi sulle testimonianze raccolte tra la popolazione palestinese, sulle conseguenze umane dell’occupazione e della guerra e sulla capacità di resilienza di chi continua a ricostruire la propria vita nonostante le difficoltà. Il libro rappresenta anche un invito a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze altrui, promuovendo una maggiore consapevolezza etica e politica e una riflessione sul funzionamento delle istituzioni internazionali e sugli strumenti di tutela dei diritti umani.

L’incontro ha così chiuso la rassegna “Fuoriluogo” con un momento di approfondimento e dialogo che ha visto una significativa partecipazione di cittadini, confermando il ruolo della manifestazione come occasione di confronto su temi di attualità e di rilevanza internazionale.