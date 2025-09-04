Via Circumvallazione, la denuncia dei residenti: “Siamo terra di nessuno”

Non è la movida, ma una situazione che molti cittadini definiscono di “vera e propria anarchia”. Ogni sera, lungo Via Circumvallazione, auto e moto sfrecciano a gran velocità, tra schiamazzi e musica ad alto volume. Una delle principali strade cittadine che, nelle ore notturne, si trasforma in una sorta di pista improvvisata e in luogo di ritrovo caotico.

Cittadini in Movimento denuncia – attraverso un video esplicativo – una convivenza diventata ormai impossibile. Ma non si tratta solo di disturbo: la preoccupazione riguarda soprattutto la sicurezza.

La comparazione con la ZTL di Via De Conciliis è immediata: “lì controlli e limitazioni, qui invece – denunciano i cittadini – una mancanza di attenzione che lascia spazio a comportamenti pericolosi”.

La richiesta è di maggior presenza sul territorio, controlli mirati e rispetto per chi vive quotidianamente la zona.