Avellino, ancora un incidente lungo la Variante

Ancora un incidente lungo la Variante. Nell’impatto tra due veicoli, all’altezza di uno svincolo della Statale 7 bis, è rimasta ferita una persona. Sul posto carabinieri e polizia per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica.
Lungo la trafficata arteria si registrano code e rallentamenti.
