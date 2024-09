Vespa contro Panda, sbalzati nella scarpata: grave un trentacinquenne

Allo Stadio Partenio per seguire l’Avellino, finiscono con la loro Vespa contro una Fiat Panda e vengono sbalzati nel vuoto in una scarpata lungo Via Zoccolari, nella curva che segue la rotonda di Via Scandone. Due giovani tifosi feriti, uno in modo grave. Un terribile schianto fronto laterale tra la vettura e la vespa. I due ragazzi di 34 e 35 anni avellinesi. La due ruote e’ rimasta sul marciapiede con i segni evidenti dello schianto e una ruota piegata, sulla strada anche dei pezzi della vettura e della vespa e una scarpa. Uno dei due ragazzi, un trentacinquenne e’ rimasto gravemente ferito e su trova ricoverato al Moscati di Avellino. Nell’ impatto ha avuto la peggio. I due sono stati recuperati dai caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino e consegnati al 118. Il trentacinquenne è stato intubato ed è sottoposto agli esami strumentali. Il trentaquattrenne invece si trova al Pronto Soccorso con alcuni traumi, in attesa di essere sottoposto agli esami. La dinamica e’ in corso di accertamento da parte della Polizia.