Vertenza LSM di Vallata, i sindacati chiedono l’intervento dei Sindaci e della Prefettura di Avellino

Un fondamentale incontro tra le Organizzazioni Sindacali territoriali (FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL) e la Direzione aziendale della LSM Composite di Vallata si è tenuto nella giornata del 14 ottobre 2026 per fare il punto sulla situazione produttiva e sulle prospettive industriali del sito irpino.

Nel corso del confronto, la Direzione aziendale ha annunciato la positiva conclusione della procedura di composizione negoziale della crisi, avviata circa un anno fa. Un passaggio chiave che apre formalmente una nuova fase di programmazione per il consolidamento delle attività sul territorio. Contestualmente, la proprietà ha ribadito la volontà dei soci di proseguire le attività industriali presso lo stabilimento di Vallata, confermando l’interesse a garantire continuità al sito e ai suoi lavoratori. Nonostante l’esito positivo del percorso di composizione della crisi e l’impegno dichiarato dalla proprietà, resta forte la preoccupazione dei sindacati per alcune vicende esterne e contenziosi ancora aperti, che rischiano di minare la stabilità produttiva e la tenuta occupazionale dello stabilimento.

Le dichiarazioni dei Sindacati: “Valutiamo favorevolmente la volontà espressa dalla proprietà di voler proseguire le attività a Vallata e la chiusura della crisi negoziale. Tuttavia, non possiamo ignorare i fattori di rischio esterni che gravano sul futuro del sito. Le attività della LSM Composite rappresentano un presidio industriale ed occupazionale fondamentale per l’intera area dell’Irpinia; per questo motivo è indispensabile un’azione corale a tutela del lavoro.”

Le iniziative a tutela del sito produttivo

Per scongiurare qualsiasi ridimensionamento o rischio operativo, le Segreterie Territoriali di Avellino hanno deliberato di avviare immediatamente due azioni istituzionali:

– richiesta ai Sindaci del territorio per l’istituzione urgente di un Tavolo Permanente di Confronto, volto a costruire un percorso condiviso a tutela delle attività industriali sul territorio;

– formale richiesta alla Prefettura di Avellino per l’attivazione di un confronto istituzionale a supporto e monitoraggio della vertenza;

– la salvaguardia dei posti di lavoro, la continuità delle produzioni e il radicamento industriale sul territorio di Vallata rimangono la priorità assoluta dell’azione di FILCTEM, FEMCA e UILTEC.

Le Segreterie Territoriali AvellinoLSM

FILCTEM CGIL FEMCA CISL UILTEC UIL

Carmine De Maio Ciro Rungi Alessandro Antoniello