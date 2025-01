Verso le elezioni regionali 2025: ecco l’elenco delle riunioni provinciali del Movimento 5 Stelle in Campania

Le elezioni regionali del 2025 sono ormai imminenti e rappresentano una tappa fondamentale. In vista di questo importante evento, il Movimento 5 Stelle si prepara ad affrontare la sfida con determinazione, puntando a una partecipazione attiva e coinvolgente da parte della comunità.

Per affrontare al meglio questa sfida, il Movimento 5 Stelle ha organizzato una serie di riunioni provinciali nelle prossime settimane, pensate per raccogliere idee, ascoltare le necessità della cittadinanza e costruire insieme una visione condivisa per il futuro della nostra Regione.

Ecco il calendario delle prossime riunioni provinciali:

Caserta : 24 gennaio, ore 17.00 – Auditorium Provincia di Caserta, Caserta

: 24 gennaio, ore 17.00 – Auditorium Provincia di Caserta, Caserta Benevento : 26 gennaio, ore 10.30 – Sala Giovanni Paolo II, Pontelandolfo

: 26 gennaio, ore 10.30 – Sala Giovanni Paolo II, Pontelandolfo Avellino : 1 febbraio, ore 16.30 – Sala Impero, Montemiletto

: 1 febbraio, ore 16.30 – Sala Impero, Montemiletto Salerno : 2 febbraio, ore 10.30 – Hotel Polo Nautico, Salerno

: 2 febbraio, ore 10.30 – Hotel Polo Nautico, Salerno Napoli: 9 febbraio, ore 10.00 – Palacasoria, Casoria

Le riunioni rappresentano un’opportunità per incontrare i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, approfondire i temi locali e regionali, e contribuire attivamente alla costruzione del programma elettorale.

Iscriviti subito per partecipare alla riunione più comoda per te.