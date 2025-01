Atti vandalici al Circolo PD di San Michele di Serino: la condanna del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale

«Quanto accaduto il 18 01.2025 al Circolo PD di S.Michele di Serino è un fatto grave ed inaccettabile che colpisce la nostra comunità politica e sociale: atti vandalici diretti contro la sede di un partito politico, espressione di una visione e di un progetto, merita il diritto di esprimere liberamente le proprie convinzioni senza temere ritorsioni». Il sindaco di San Michele di Serino, Michele Boccia, e l’Amministrazione comunale condannano l’episodio accaduto sabato sera.

In una nota diffusa alla stampa continuano: «Gli atti di violenza, sotto qualsiasi forma, non solo danneggiano proprietà fisiche, ma minano anche il tessuto stesso della nostra Democrazia. La nostra Costituzione ci insegna che il confronto tra idee deve avvenire nel rispetto reciproco, nel dialogo civile, e mai attraverso l’intimidazione o la sopraffazione. Non possiamo tollerare alcuna forma di violenza, perché tali atti vandalici non hanno posto in una società civile né tantomeno nella nostra comunità.

In questo momento, ci sentiamo vicini al Circolo PD di San Michele di Serino al quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà. Questo attacco non riguarda solo loro, ma riguarda ognuno di noi, poiché mette in discussione i valori che tutti noi, indipendentemente dalle nostre differenze politiche, dobbiamo difendere: la libertà di espressione e diritto di partecipazione. Nessuna causa, nessuna ideologia giustifica la Violenza.

Esprimiamo una ferma condanna verso chi ha compiuto questo gesto, e invitiamo le autorità competenti a fare chiarezza nel più breve tempo possibile. Siamo certi che chi ha agito in questo modo non farà altro che rafforzare il nostro impegno nel difendere una comunità in cui la politica, possa essere esercitata senza timore di ritorsioni o violenze. La nostra democrazia è abbastanza forte da reagire a tali provocazioni con maggiore determinazione e unità. Questo episodio non ci divide, ma ci unisce nel nome della Libertà e del rispetto reciproco».