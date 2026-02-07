Verso le Comunali, il centrodestra avellinese apre il confronto su quattro nomi

Prosegue il confronto nel centrodestra avellinese in vista delle prossime elezioni comunali. Nel tavolo riunitosi nel pomeriggio di ieri, i rappresentanti dei partiti hanno espresso un ringraziamento all’onorevole Angelo Antonio D’Agostino per l’attività istruttoria svolta negli ultimi giorni, utile a definire il perimetro delle possibili candidature.

Il segretario provinciale di Forza Italia ha illustrato la disponibilità di quattro personalità, provenienti sia dal mondo politico sia dalla società civile, che avrebbero manifestato apertura a condividere il percorso della coalizione. I vertici provinciali dei partiti incontreranno queste figure nelle prossime ore, per poi riferire gli esiti al tavolo già convocato per venerdì 13 febbraio alle ore 18:00, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia ad Avellino.

All’incontro hanno preso parte, per Fratelli d’Italia, l’onorevole Gianfranco Rotondi, il consigliere regionale Ettore Zecchino e la presidente provinciale Ines Fruncillo; per Forza Italia, il segretario provinciale e il consigliere regionale Livio Petitto; per la Lega, il commissario provinciale Luigi Barone e il vicecommissario Sabino Morano. Presenti inoltre il commissario provinciale di Noi Moderati, Antonella Pecchia, il segretario provinciale dell’Udc, avvocato Gennaro Romei, e per la Democrazia Cristiana con Rotondi, l’onorevole Franco De Luca.