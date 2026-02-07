Andretta, truffa del “finto incidente”: Carabinieri arrestano un 20enne e restituiscono 6mila euro alla vittima

Operazione lampo dei Carabinieri della Stazione di Andretta, impegnati nei servizi di controllo del territorio e nel contrasto ai reati predatori disposti dal Comando Provinciale di Avellino e in linea con le direttive del Prefetto. I militari hanno arrestato in flagranza un ventenne napoletano, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un’anziana del posto.

Secondo la ricostruzione, nel tardo pomeriggio di ieri il giovane avrebbe messo in atto la nota truffa del “finto incidente”: fingendosi al telefono un avvocato, avrebbe raccontato alla vittima che il figlio era rimasto coinvolto in un grave sinistro, annunciando l’arrivo di un presunto maresciallo incaricato di ritirare denaro e oggetti di valore per “risolvere” la situazione. Pochi minuti dopo, il truffatore si è presentato alla porta dell’ottantenne, riuscendo a farsi consegnare 6.000 euro in contanti.

La fuga, però, è durata poco. Una segnalazione giunta al 112 ha permesso ai Carabinieri di individuare l’auto sospetta, bloccare il giovane e recuperare l’intera somma, poi restituita alla legittima proprietaria.

Il ventenne è stato arrestato e, su disposizione della Procura di Avellino, trasferito alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Sequestrati anche il veicolo e il telefono cellulare in suo possesso. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali complici e collegamenti con altre truffe analoghe.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri rinnova l’appello alla prudenza, ricordando alcune regole fondamentali per evitare raggiri: non consegnare denaro a sconosciuti, verificare sempre la veridicità delle richieste contattando direttamente i familiari e segnalare immediatamente ogni situazione sospetta al 112 o al più vicino Comando dell’Arma.