In Evidenza Politica Primo Piano Verso il congresso provinciale del Pd – La carica dei duecento a supporto di Pizza e Capodilupo: Identità democratica sfida La giusta direzione 26 Febbraio 2021

Michele De Leo – Prende ufficialmente il via – con la presentazione delle liste per l’assemblea provinciale del partito – il percorso verso il congresso provinciale del Partito democratico. Resta l’incognita sulla data in cui sarà celebrato il congresso a causa di un’emergenza sanitaria che non concede tregua e che – negli ultimi sei giorni – ha fatto registrare, per la provincia di Avellino, un incremento dei casi di circa il 64%. Sono duecento i candidati all’assemblea provinciale del Pd: i cento delegati eletti parteciperanno alla prima assemblea che sarà chiamata all’elezione del presidente ed alla nomina del segretario. Le candidature per l’assemblea provinciale del partito sono suddivise per ambiti territoriali, più o meno simili ai vecchi collegi per le elezioni della Camera dei Deputati: 31 candidati per l’ambito di Avellino ed hinterland, 32 per quello che comprende Atripalda e la bassa Irpinia, 29 candidati per l’ambito di Mirabella, la Baronia e l’alta Irpinia, otto per quello di Ariano. L’asse Pettracca – D’Amelio – De Luca e Santaniello ha presentato lo schieramento “Identità democratica”, mentre l’asse Festa – Petitto – De Caro presenta “La direzione giusta”. I capolista a supporto di Nello Pizza cono il dirigente dei giovani democratici Vittorio Ciarcia, Franca Maria Pandolfelli, il sindaco di Lioni Yuri Gioino e Antonella Meninno, presidente del consiglio comunale di Grottaminarda e già candidata al consiglio regionale nella lista del Pd. Lo schieramento a supporto di Gerardo Capodilupo vede, invece, come capilista il sindaco di Salza Luigi Cella, Giuseppina Di Crescenzo del circolo di Cervinara, il consigliere comunale di Bagnoli Giuseppina Di Crescenzo e l’ex segretario del circolo di Ariano Giuseppe Ciasullo.

I candidati di Identità Democratica a supporto di Nello Pizza:

Collegio di Avellino

Vittorio Ciarcia

Arianna Bagno

Giovanni Maria Chieffo

Ida Grella

Ivo Capone

Enza Ambrosone

Mario Dello Russo

Teresa Mele

Ermando Zoina

Maria Pia Ficociello

Francesco Russo

Marietta Giordano

Carmine De Blasio

Luana Oliviero

Giulio Urciuoli

Domenica Lomazzo

Modestino Verrengia

Antonella Fabrizio

Antonio Gengaro

Luciana Battista

Carlo Grillo

Silvia Amodeo

Fabio Nardone

Olimpia Verrengia

Carmine Musto

Annarita Bembo

Carmine Genovese

Serena De Tommaso

Luca Cafasso

Maria Teresa Di Benedetto

Giuseppe De Iasi

Collegio di Atripalda

Franca Maria Pandolfelli

Michele Vignola

Anna Marro

Leandro Fagiano

Alba Maffei

Francesco Sepe

Nunzia Palladino

Antonio De Feo

Serena Paris

Michele Pepe

Giuseppina Cipriano

Damiano Angelo

Filomena Graziano

Alessandro Grimaldi

Silvana Acierno

Francesco Napolitano

Michelina Graziano

Francesco Capuano

Teresa Sibilia

Tommaso Adamo

Emma Lallone

Giuseppe Iuliano

Daniela Pellecchia

Felice Egidio

Martina Grasso

Antonio Patti

Teresa Spirineo

Francesco Spagnuolo

Rosalia D’Amore

Pasquale Pirozziello

Palma Lepore

Amabile Pancione

Collegio di Mirabella

Yuri Gioino

Mena Volpe

Erberto Cerracchio

Domenica Gallo

Antonio Rosania

Romina Chiaradonna

Gelsomino Centanni

Giovanna Sena

Armando Sturchio

Piera Farese

Giuseppe Caruso

Brunella Speranza

Rocco Ferullo

Fabiola Scioscia

Luigi Grella

Luisa Maria De Simone

Giuseppe De Iesu

Raffaella Del Sordo

Giovanni Luongo

Anna Simeone

Michele Andreone

Monica Carrabs

Giuseppe Marra

Assunta Carbone

Roberto Salvatore

Antonietta Di Vincenzo

Corrado Lepore

Fabiola Farese

Massimo Ferrarelli

Collegio di Ariano

Antonella Meninno

Raffaele Ottaviano Giovanni Iorizzo

Ersilia Sfarzo

Angelo Ianniciello

Laura Cervinaro

Gabriele Uva

Enza Ambrosone

Ernesto Iorizzo

I candidati di La Giusta Direzione a supporto di Gerardo Capodilupo:

Collegio di Avellino

Luigi Cella

Teresa Cucciniello

Vincenzo Picariello

Giovanna Vecchione

Antonio Cosmo

Federica Peluso

Giuseppe Rizzo

Jessica Tomasetta

Antonio Policicchio

Mariangela Taccone

Vincenzo Guerriero

Elvira A. Govetosa

Marco Fusco

Viviana Bellizzi

Mario Battista

Domenica Chiuso

Remo Ieppariello

Sonia Festa

Leonardo Manfredi

Annamaria Silvestro

Carmine Sanseverino

Giuliana Ambrosone

Gesuino Seu

Emiliana Varriale

Antonio Anbrosone

Maria Pia Ambrosone

Sabato Speranza

Tiziana Ambrosone

Alfonso Vecchione

Carmela Di Palma

Antonio Picariello

Collegio di Atripalda

Giuseppina Villacci

Pasquale Ricci

Rita Valente

Francesco Tevere

Assuntina Iannaccone

Marco Di Stefano

Maddalena D’Avino

Salvatore Sepe

Giovanna Magnotta

Nicola Valente

Luca D’Onofrio

Cristina Maffei

Emilio Viscone

Lorena Chirico

Marcello Tortora

Giovanna Melchionna

Giancarlo Cetta

Tonia Mannetta

Andrea Pezzella

Maria Carmela Fuccillo

Adamo Petrone

Maria Varricchella

Roberto Ricca

Lina Campitiello

Giuseppe Buccio

Graziella Masullo

Francesco Paolo Giangrieco

Francesca Voli

Salvatore Vito

Collegio di Mirabella

Giuseppina Di Crescenzo

Luigi Petruzzo

Gianluca Nicastro

Porzia Antoniello

Caterina Cacchiola

Collegio di Ariano

Giuseppe Ciasullo

Ettore Tutolo

Chiara Picone

Raffaele Castagnozzi

Giuseppe Buccio

