Verso Avellino-Sampdoria, Tutino mette nel mirino la sua ex squadra

Allenamenti a porte chiuse al “Partenio-Lombardi” per l’Avellino, che prepara con la massima concentrazione la sfida di sabato pomeriggio contro la Sampdoria. Il match, ultimo del girone d’andata, segnerà la ripresa del campionato dopo la sosta di Capodanno e cresce la curiosità attorno alle possibili scelte di Raffaele Biancolino.
Il tecnico biancoverde può ora contare su due nuove frecce al proprio arco: i neoarrivati Marco Sala e Filippo Reale, pronti a dare profondità e soluzioni in più a una rosa che, almeno nelle idee, non dovrebbe discostarsi troppo da quella vista nelle ultime uscite. Il modulo di riferimento resta il 3-5-2, ormai consolidato, con l’unico vero ballottaggio che sembra riguardare la fascia sinistra.
In attacco, invece, le attenzioni sono tutte rivolte a Gennaro Tutino. L’ex di giornata scalpita per ben figurare contro la sua vecchia squadra e va a caccia della prima rete in campionato, con la voglia di lasciare subito il segno in una gara dal forte valore simbolico.
Buone notizie anche dalla panchina: dovrebbe tornare tra i convocati Andrea Favilli, finalmente ristabilito dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo.
Intanto, sul fronte mercato, continua a tenere banco la situazione legata a Facundo Lescano. Sull’attaccante dei Lupi è forte il pressing dell’Union Brescia.