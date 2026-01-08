L’amianto dell’ex Isochimica spegne un’altra vita

I veleni dell’Isochimica continuano a presentare un conto drammatico, trasformando quella che doveva essere una vicenda industriale in una vera e propria mattanza. Si è spento a Pietrastornina Michele Minnucci, ex scoibentatore di 65 anni, colpito dalle conseguenze dell’esposizione all’amianto.
Minnucci era parte civile nel processo attualmente in corso in Appello ed è la 36ª vittima accertata della strage senza fine legata allo stabilimento Isochimica. Alle sue condizioni si aggiunge la preoccupazione per altri due ex operai, attualmente in gravi condizioni di salute.
L’uomo lascia la moglie e i figli, mentre il dolore si rinnova in una comunità già duramente provata. Il prossimo 23 febbraio è fissata la ripresa del processo d’Appello, dopo le condanne inflitte in primo grado.