Verso Avellino-Monopoli: non ci sarà Patierno. Il programma della settimana

Reduce dall’impresa di Catania, l’Avellino capolista del girone C di Serie C tornerà ad allenarsi domani per preparare la sfida casalinga di domenica alle ore 19:30 contro il Monopoli. Restano da monitorare le condizioni di D’Ausilio, uscito intorno alla mezz’ora del primo tempo per un colpo al collo del piede. Da valutare anche i progressi nel recupero di Rocca, fermo da tre giornate a causa di una lesione muscolare. Intanto, il giudice sportivo ha sanzionato Patierno con un turno di squalifica dopo l’ammonizione rimediata ieri sera al “Massimino”.

Il programma settimanale degli allenamenti:

Martedì 8 aprile: Allenamento pomeridiano alle ore 15:30 presso lo Stadio Partenio-Lombardi (porte aperte – accesso dalla Tribuna Montevergine);

Mercoledì 9 aprile: Allenamento mattutino alle ore 11:00 presso lo Stadio Partenio-Lombardi (porte aperte – accesso dalla Tribuna Montevergine);

Giovedì 10 aprile: Allenamento pomeridiano alle ore 15:30 presso lo Stadio Partenio-Lombardi (porte chiuse);

Venerdì 11 aprile: Allenamento pomeridiano alle ore 15:30 presso lo Stadio Partenio-Lombardi (porte chiuse);

Sabato 12 aprile: Allenamento pomeridiano alle ore 16:00 presso lo Stadio Partenio-Lombardi (porte chiuse).