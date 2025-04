Aggredirono a bastonate, calci e pugni un ventenne: quattro giovani rischiano il processo

PRATA PRINCIPATO ULTRA – Il più grande ha ventiquattro anni e proviene dalla provincia di Benevento ed e’ già coinvolto in altre vicende di aggressione, gli altri tre invece hanno tra i venti e i ventuno anni di Prata Principato Ultra ed Avellino (all’epoca dei fatti erano poco più che maggiorenni). Tutti sarebbero stati protagonisti nell’agosto di due anni fa di un aggressione ad un’aggressione ai danni di un venticinquenne di Pratola Serra, aggredito a calci e pugni, oltre che con l’uso di un bastone di legno dal gruppo. Per loro la Procura di Avellino ha invocato il rinvio a giudizio nei confronti di tutti e quattro gli indagati, accusati di lesioni aggravate ai danni del giovane per i fatti avvenuti l’ undici agosto del 2023. Il ragazzo aveva dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso, rimediando una prognosi di sette giorni. Identificati e denunciati, ora rischiano il processo. Domani mattina i quattro, difesi dagli avvocati Michele Fratello e Michele Scibelli, dovranno affrontare l’udienza predibattimentale davanti al giudice monocratico dopo la citazione diretta a giudizio firmata dalla Procura di Avellino.