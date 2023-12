Vernicefresca, domani la performace conclusiva del laboratorio teatrale

Si chiama “Quartieri di Vita 2023. Life infected with Social Theatre!” il progetto a cui sta lavorando Vernicefresca, l’associazione di formazione teatrale che da anni opera nel campo del sociale e della cultura sul territorio campano. L’iniziativa è promossa e finanziata da La Fondazione Campania dei Festival in collaborazione con il Centro Ceco di Roma, l’Ambasciata del Portogallo a Roma, l’Istituto Lituano di Cultura a Roma, l’Istituto Polacco di Roma, il Goethe-Institut di Napoli, l’Institut Français di Napoli, la Rappresentanza Generale della Comunità Fiamminga e della Regione delle Fiandre, il Forum Austriaco di Cultura a Roma, l’Istituto culturale di Romania e la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia.

“Quartieri di Vita, Life infected with social theatre!” è il festival di formazione e teatro sociale della Fondazione Campania dei Festival, ideato dal direttore artistico Ruggero Cappuccio, e realizzato con il sostegno della Regione Campania in partnership con i Cluster Eunic – Istituti Nazionali di Cultura dell’Unione Europea di Roma e Napoli, che ha coinvolto 9 Paesi europei e tutte le province della Regione Campania.

Alcuni dei principali gruppi teatrali, che operano stabilmente nelle periferie campane, tra cui – appunto – Vernicefresca, hanno avuto l’opportunità di confrontare le proprie esperienze con registi internazionali da sempre impegnati in luoghi e contesti di marginalità.

All’uopo l’associazione ha organizzato dal 20 al 30 novembre un laboratorio teatrale, rivolto a donne che vivono nella comunità irpina e che si trovano nella condizione di immigrate o rifugiate politiche, che si concluderà domani 3 dicembre alle ore 11:00 con una performance finale aperta al pubblico presso il Giardino dello sport di Atripalda che sarà tenuta da una drammaturga e attrice della Romania Ioana Toloargă.