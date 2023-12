Il sovrintendente Solito saluta la Digos: auguri di buona pensione “Zorro”

AVELLINO- L’ ultimo servizio dopo trentaquattro anni di carriera nella Polizia di Stato lo ha svolto nella partita di Coppa Italia tra Avellino e la Juve Stabia. Negli ultimi 13 anni, quelli che lo hanno visto in servizio presso la Digos di Avellino, sono state almeno 180 le trasferte che ha seguito insieme ai Lupi e non è un caso se molti hanno notato quello striscione apparso al Partenio qualche giorno fa, dove c’era scritto “Auguroni Zorro”.

Tutti hanno pensato subito a lui. Il sovrintendente capo Raffaele Solito non porta né maschera e neanche mantelli, ma in tutti questi anni e’ stato insieme ai suoi “colleghi” uno dei riferimenti per i “Lupi” e per i colleghi, un po al fianco dei piu’ deboli come Don Diego de la Vega . Un poliziotto “vecchio stile”, che sicuramente ha lasciato una traccia importante nell’ambito delle attività svolte dalla Digos. Una coppia fissa con il collega Michele Carullo e decine di interventi da quel 30 novembre 1989, quando è iniziata la sua carriera nella Polizia di Stato.

Un lavoro che ha sempre anche accompagnato alla sua grande passione: la musica. Quella degli Aironi Neri, il gruppo di cui fa parte. Nei suoi 13 anni alla Digos, il sovrintendente Solito però non si è occupato solo di sport. Ha gestito anche i più “caldi” fronti del mondo del lavoro e dell’ Ordine pubblico in Irpinia. Dall’ambiente alle vertenze sociali. Sempre con saggezza e fermezza, perche’ anche da questi due elementi deriva in effetti il rispetto per il lavoro e il comportamento assunto negli anni a Via Palatucci.

Per lui ora, oltre alla meritata pensione anche la possibilità di dedicarsi totalmente al suo grande “amore”, quello per la musica.