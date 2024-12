È stata ripristinata la circolazione lungo Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, interrotta in precedenza in direzione di Salerno, per l’esecuzione di alcune verifiche in corrispondenza della galleria ‘Monte Pergola’.

Durante l’interdizione il transito in direzione di Salerno è stato deviato allo svincolo di Serino. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, dell’impresa, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.