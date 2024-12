FOTO/ Brindisi a Palazzo di Città, Nargi: “Grazie ai dipendenti e buon Natale alla città”

Tradizionale scambio di auguri a Palazzo di Città tra la sindaca Laura Nargi, i dipendenti dell’ente di Piazza del Popolo e i giornalisti. “I dipendenti comunali sono la vera spina dorsale della città. Da qui parte tutto e grazie al loro impegno stiamo facendo progressi significativi. Abbiamo raggiunto grandi obiettivi e, sempre con il loro supporto, continueremo a realizzare cose importanti per Avellino, insieme”, sottolinea la prima cittadina. Poi, rivolgendo un augurio agli avellinesi e alla città, aggiunge: “Che sia un anno ricco di soddisfazioni per tutti. Auguro a tutti gli avellinesi un sereno Natale, da trascorrere in tranquillità con i propri affetti più cari.”

1 of 6