Venticinquenne al Pronto Soccorso con ferite da taglio: indagano i Carabinieri

MERCOGLIANO- E’ arrivato al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino poco dopo la mezzanotte con ferite da taglio al volto e all’addome. Motivo per cui un venticinquenne di Mercogliano si trova ricoverato in chirurgia d’urgenza, all’ospedale Moscati di Avellino. Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato il venticinquenne. I militari intervenuti sul posto hanno sequestrato il coltello e raccolto testimonianze ed elementi ritenuti utili per il prosieguo delle indagini. Non si tratta di una vicenda collegata agli atti di violenza delle ultime settimane e i Carabinieri potrebbero presto giungere ad identificare l’autore del ferimento.