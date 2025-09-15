Torna da scuola e il suo cuore si ferma: Avella sotto choc per la maestra Lina

AVELLA- La sua prima giornata in classe con gli alunni della scuola dell’infanzia. Il saluto,riaggiornandosi a domani. Ma i colleghi, il personale Ata e i suoi piccoli alunni non avrebbero mai potuto pensare che sarebbe stata l’ultima volta che avrebbero visto la loro insegnante, la maestra Lina. Quando è arrivata a casa,Lina Montanile, la quarantaquattrenne insegnante dell’istituto “Monsignor Pasquale Guerriero” di Avella e’ stata stroncata da un malore. Il suo cuore si e’ fermato. Quello di un’ intera comunità si è invece spezzato. Non solo la comunità scolastica ma tutta la cittadina e il Mandamento sono sotto choc per la terribile notizia. E si preparano a dare l’ultimo saluto all’insegnante che ha formato tanti piccoli alunni. Quelli che oggi insieme ai genitori piangono per la maestra Lina.