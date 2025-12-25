Venticano, un augurio di Natale che parla di radici e orgoglio

A Venticano, i ragazzi del paese hanno voluto lanciare un messaggio semplice ma profondo in occasione delle festività natalizie. Con uno striscione esposto in paese, hanno scritto: “Buon Natale a chi ogni giorno, lontano dai propri cari, non dimentica l’orgoglio di essere crapari.”
Un gesto sentito, dedicato a tutti coloro che per lavoro o per necessità vivono lontani da casa, ma continuano a portare nel cuore le proprie radici. Un messaggio di auguri che rafforza il senso di appartenenza e l’orgoglio di una comunità che non dimentica nessuno, nemmeno a distanza.