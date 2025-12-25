Condotta in tilt, ancora una perdita di acqua ai piedi della Porta di Fellino

LAURO- Dacci oggi la nostra condotta in tilt quotidiana. La cronaca quasi quotidiana di condotte idriche e di perdite di acqua in tutto il territorio irpino non cessa neppure nel giorno di Natale. Succede a Lauro, dove per l’ennesima volta nel giro di pochi mesi la condotta ai piedi della Porta di Fellino, l’ingresso del comune irpino, registra un danno e una copiosa perdita di acqua, quella che zampilla come si vede nel video e nelle foto da una grata. Una scena che nonostante le manutenzioni eseguite sullo stesso tratto negli ultimi mesi si ripete purtroppo ancora una volta.