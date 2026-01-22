Venticano: sicurezza sui luoghi di lavoro i carabinieri sospendono due imprese e denunciano 3 persone

Controlli intensificati dei carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare le irregolarità negli ambienti di lavoro. Nel sottolineare l’indispensabile ruolo della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri rafforzano il proprio impegno nel garantire il rispetto delle normative vigenti, tutelando così la salute e la vita dei lavoratori. Tra gli obiettivi primari vi è quello di raggiungere, attraverso controlli mirati, tutti quei settori considerati maggiormente “a rischio”.

In piena sintonia con le linee programmatiche dettate dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, i militari delle Stazioni Carabinieri di Dentecane e Bonito, unitamente a quelli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino, hanno eseguito un accesso ispettivo presso un cantiere edile attivo nel comune di Venticano, dove sono state trovate all’opera maestranze riconducibili a quattro diverse ditte ed un libero professionista che ricopriva l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).

All’esito dei controlli, i legali rappresentati di due delle aziende edili controllate sono stati deferiti alla competente Procura della Repubblica poiché sono state riscontate numerose violazioni al Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, irregolarità che hanno determinato anche la sospensione delle due attività d’impresa.

Uno degli operai identificati sul cantiere, inoltre, è risultato lavorare completamente in nero aggravando di fatto la posizione del datore di lavoro.

Gravi mancanze sono state contestate anche al coordinatore della sicurezza, deferito per aver omesso di controllare la corretta applicazione di quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento.

Complessivamente sono state impartite prescrizioni per un importo totale pari ad oltre 42 mila euro di ammenda ed elevate sanzioni amministrative per quasi 9 mila euro.

Questa attività di controllo, portata avanti con rigore e determinazione, rafforza la convinzione che la tutela della sicurezza sul lavoro rappresenti una priorità imprescindibile, contribuendo a prevenire incidenti e a pretendere il rispetto delle normative di settore specifiche. I Carabinieri continueranno a vigilare con attenzione, assicurando che i cantieri e i luoghi di lavoro rispettino scrupolosamente tali norme, a tutela di tutti i lavoratori e delle imprese.