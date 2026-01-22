Forino, mamma e figlia minacciate e rapinate in casa: la solidarietà del sindaco

FORINO- “Eventi come quello accaduto l’altra sera segnano profondamente chi li subisce e un’intera comunità. Non posso quindi che esprimere la mia vicinanza e la massima solidarietà”. Il sindaco di Forino Antonio Olivieri ha espresso così la solidarietà alle due donne minacciate dai ladri nella loro abitazione con una spranga, dopo che avevano portato via, sradicandola e lasciandola da un balcone la cassaforte a muro al secondo piano della loro abitazione. Olivieri ha tenuto a rimarcare come la sua amministrazione comunale ha affrontato “il tema della sicurezza con grande impegno: attraverso il potenziamento della Polizia Municipale, che ogni giorno è presente sulle strade per controlli e verifiche; con l’installazione di un sistema di videosorveglianza al quale, a breve, si aggiungeranno ulteriori telecamere grazie al finanziamento ottenuto in collaborazione con il Comune di Contrada; e con una collaborazione costante e attiva con il Comando della Stazione dei Carabinieri di Forino, diretto dal comandante Fresa”. Il sindaco di Forino ha anche garantito che le telecamere sono funzionanti: “Colgo l’occasione per affermare con chiarezza che non è corretto sostenere, ipotizzare o far credere che le dieci telecamere installate — sette agli ingressi e alle uscite del paese e tre presso Palazzo Caracciolo, sede municipale — non siano funzionanti. Questo non corrisponde al vero.Le telecamere sono perfettamente operative e forniscono un contributo fondamentale alla sicurezza del territorio e al rispetto del Codice della Strada. Da sole non rappresentano la soluzione definitiva di tutti i problemi, ma sono certamente uno strumento utile e importante di supporto”.

E ha assicurato: “Continueremo a lavorare con determinazione, insieme alle forze dell’ordine e alle istituzioni coinvolte, per rafforzare ulteriormente i livelli di sicurezza e garantire ai cittadini un territorio più protetto”.