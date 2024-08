Venticano si prepara per i festeggiamenti patronali del 7 e 8 Settembre

A Venticano, già pronte le artistiche luminarie per accendere i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. di Venticano, S.Alessio e S.Lucia V.M, che si svolgeranno il 7 e 8 Settembre.

Il programma è stato presentato dalla Parrocchia S.Maria e S.Alessio insieme alle associazioni locali e il Comune (Comitato Festeggiamenti Patronali).

Già ieri, giovedì 29 agosto, con l’esposizione dei Simulacri si è dato il via al solenne novenario di preparazione che coinvolgerà tutte le contrade di Venticano.

“Ci avviciniamo a vivere i festeggiamenti in onore di Maria Santissima, nostra beneamata Patrona, di Sant’Alessio e Santa Lucia con grado ancor più solenne, dovuto all’indizione dell’Anno di Grazia, quale riconoscimento della santità di Rachelina Ambrosini – ha affermato il parroco, Don Ivan Bosco – Il pelligrinaggio verso la Gerusalemme celeste di ognuno di noi, sia costantemente illuminato dalla Regina del Cielo e della Terra e dai nostri Santi Compatroni” – conclude Don Ivan Bosco.

Previsti due giorni di festa, 7 e 8 Settembre, dove la comunità venticanese si unirà spiritualmente per onorare i propri Compatroni. Le strade del paese accoglieranno il passaggio delle Sacre Immagini con l’esposizione di drappi che raffigurano Maria SS. di Venticano, S.Alessio e S.Lucia V.M.

Si tratta di un programma ricco, sia dal punto di vista religioso che civile. Una tradizione che lega tutti i Venticanesi, anche i fuori sede che si recheranno nel paese d’origine nei giorni festivi.

Sabato 7 Settembre, alle ore 07,30 ci sarà il suono delle campane per annunciare il giorno di Festa e vestizione di Santa Lucia con ori votivi. Alle ore 08,30 sarà celebrata la Santa Messa, a seguire alle ore 10,30 ci sarà un corteo verso la Piazza principale di Venticano, Piazza Monumento ai Caduti per la deposizione della corona di alloro ai Caduti di tutte le guerre. Infine, le due Sante Messe, celebrate alle 11,00 in Piazza Monumento ai Caduti presieduta da Mons. Francesco Iampietro, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Benevento e alle 17,30 con la Processione in onore di Santa Lucia per le vie del paese.

Domenica 8 Settembre, alle ore 07,30 inizio del Solenne giorno dedicato alla Patrona e a Sant’Alessio e vestizione delle Sacre Immagini. A seguire le Sante Messe delle 08,30 – 10,00 e 11,30, quest’ultima presieduta da S.E. l’Arcivescovo Mons. Felice Acrocca, con omaggio floreale e delle candele da parte dell’Amministrazione Comunale di Venticano. Nel pomeriggio alle ore 17,30 sarà celebrata la Messa Solenne presieduta da Mons. Pompilio Cristino, con la consegna delle chiavi da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale come segno di affetto e protezione; a seguire la processione di Maria SS. e S. Alessio per le vie del paese.

Il programma religioso sarà accompagnato da quello civile che prevederà intrattenimento per la comunità venticanese e non solo.

Sabato 7 Settembre, cabaret con il comico Antonio Fiorillo e a seguire esibizione del Gruppo Musicale “Concerto dei Ricordi” con i migliori successi a partire dagli anni ’60. A chiudere la serata il Dj Joe Clemente.

Domenica 8 Settembre, Gran Galà di Musica Classica a cura del Premiato Concerto Musicale Città di Gioia del Colle “Paolo Falcicchio”.

A chiudere i festeggiamenti ci sarà l’esibizione pirotecnica.