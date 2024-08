Solofra, cade palo dell’illuminazione: danni a due autovetture

Nel pomeriggio di oggi a Solofra, in via Caprai, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto un palo della pubblica illuminazione.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo lievi danni a due autovetture in sosta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Solofra, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.