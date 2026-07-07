Venticano presenta il cartellone estivo 2026: oltre due mesi di eventi tra cultura, spettacolo e tradizioni

VENTICANO – Il Comune di Venticano ha presentato il programma “ViviAMO Venticano – Eventi Estate 2026”, calendario di iniziative che accompagnerà cittadini e visitatori da luglio a settembre con appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, alle tradizioni popolari, allo sport e all’intrattenimento.

Il cartellone prevede attività distribuite nell’arco di tre mesi e coinvolge diverse aree del paese, tra cui Piazza Monumento ai Caduti, Piazza Santa Maria, Piazza Pio e la Cavea Teatrale.

Nel mese di luglio sono in programma spettacoli teatrali, rievocazioni storiche, manifestazioni gastronomiche e iniziative per famiglie. Tra gli appuntamenti figurano il contest teatrale “Inventicano”, la rievocazione della storica corsa Sosta 39 Milano-Taranto, la Festa di Sant’Alessio, eventi musicali, degustazioni di prodotti tipici e la Giornata dello Sport.

Ad agosto spazio agli eventi del Venticano Teatro Festival, con spettacoli e rappresentazioni che vedranno protagonisti, tra gli altri, Anna Mazzamauro, Debora Caprioglio e Maurizio Casagrande. Il programma include inoltre iniziative dedicate ai bambini, tornei tradizionali, degustazioni enogastronomiche, il film festival “Mario Puzo”, la “Sarabanda Venticanese” e la 47ª Sagra del Prosciutto, del Vino e dell’Agnello, tra le manifestazioni più consolidate del territorio.

Nel mese di settembre il calendario proseguirà con finali di tornei sportivi, eventi culturali e ricreativi, la XIX Giornata della Gioventù, la Festa dei Bambini, una marcia non competitiva, i festeggiamenti patronali con concerto bandistico e spettacolo pirotecnico, oltre alla manifestazione birraria “Beeropoli”. In chiusura, l’iniziativa “Green Hope” proporrà attività dedicate ai temi ambientali e alla valorizzazione del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel programma estivo promosso dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di favorire occasioni di aggregazione sociale, valorizzare le tradizioni locali e incentivare la partecipazione della comunità. Il calendario comprende eventi rivolti a diverse fasce d’età, con proposte che spaziano dall’intrattenimento per bambini agli spettacoli teatrali, dalle iniziative sportive alle manifestazioni enogastronomiche.