Venticano in lutto la scomparsa di Michelangelo Ciarcia

La comunità di Venticano e l’intera Irpinia è profondamente scossa per la scomparsa di Michelangelo Ciarcia, venuto a mancare all’età di 69 anni a seguito di un malore improvviso. Una notizia che ha colpito duramente non solo i familiari, ma anche quanti lo hanno conosciuto, stimato e apprezzato nel corso degli anni.

Michelangelo Ciarcia è stato una figura centrale della vita politica, istituzionale ed economica dell’Irpinia. Ex sindaco di Venticano, tesoriere del Partito Democratico provinciale irpino e amministratore unico dell’Alto Calore nella delicata fase del pre-concordato, ha sempre svolto i propri incarichi con serietà, competenza e profondo senso delle istituzioni. Storico esponente del Partito Democratico, è stato per anni un punto di riferimento per la politica locale e provinciale.

Accanto all’impegno pubblico, Ciarcia è stato anche un imprenditore affermato. Il Prosciuttificio Ciarcia, realtà conosciuta e apprezzata ben oltre i confini locali, ha rappresentato un esempio di qualità, lavoro e forte legame con la tradizione del territorio. È stato inoltre presidente della Pro Loco, contribuendo attivamente alla crescita culturale e sociale della comunità.

Ma più dei ruoli ricoperti, a restare nel cuore di tutti è la persona: un marito e padre esemplare, profondamente legato alla famiglia, lascia la moglie, tre figli e una nipotina, di cui era nonno affettuoso. Un uomo stimato e rispettato, sempre disponibile all’ascolto, vicino alla gente, capace di unire e di offrire una guida silenziosa ma autorevole.

Con la sua scomparsa, Venticano perde una delle sue figure più rappresentative. Alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va l’abbraccio commosso di un’intera comunità, che oggi ne onora la memoria con gratitudine e affetto, custodendo l’esempio di una vita spesa al servizio degli altri.