Radici e Futuro, Palmieri ascolta i territori partendo dal Vallo di Lauro

VALLO LAURO- È una campagna di ascolto dei tesserati e dei simpatizzanti del Partito Democratico quella avviata dal candidato segretario provinciale del Pd Pellegrino Palmieri. Mentre si tenta una mediazione per una lista unitaria al Congresso, la seconda tappa, dopo Montoro è a Lauro. Un’assemblea degli iscritti partecipata , presenti anche alcuni simpatizzanti e amministratori del Vallo nel confronto nella nuova sede del Pd di Lauro. A presiederla Franco Iovino, presente il candidato segretario provinciale Pellegrino Palmieri e Roberta Santaniello, collegata da remoto, per un breve saluto. Dopo la premessa di Franco Iovino, che ha spiegato le ragioni della presenza della lista e anche gli ultimi sviluppi sull’ invito avanzato dai livelli regionali e nazionali del Pd a trovare le ragioni per arrivare all’unita’ il discorso è passato alla disamina sui problemi internazionali e dell’Italia (il governo Meloni e il referendum sulla giustizia, dove i rappresentanti del Pd sono schierati con il no) e infine sull’ Irpinia ed in particolare il territorio del Vallo di Lauro e Baianese. Al centro del dibattito c’è l’isolamento che si vive dal punto di vista della mobilità nel Vallo di Lauro. A partire dalle condizioni delle arterie di collegamento come la ex Ss403, la Santa Cristina, interessata da vari smottamenti e la Taurano Monteforte, che si trova in condizioni indecenti. Senza dimenticare lo sbocco sul nolano in serie difficoltà (il traffico per arrivare a Nola e autostrada ). Non poteva mancare la crisi economica legata anche a quella dell’ unica produzione ,oltre alla castanicoltura , la corilicultura. “Siamo l’unico partito che discute e cerca di fare il possibile nonostante siamo presenti in poche amministrazioni – ha spiegato Iovino- la maggior parte poco attente ai problemi della comunità. Abbiamo discusso di una riorganizzazione e di un cambio generazionale anche se le nuove generazioni faticano ad avvicinarsi”. Centrale anche la sanità territoriale. L’ex Cinica di Moschiano che sara’ Ospedale di Comunita’ e Cot, il Pd ha rimarcato come tutto nasca grazie all’impegno della propria classe dirigente. “La speranza- ha spiegato Iovino- che presto si potrà dare un servizio in più al nostro territorio in un momento di crisi della sanità pubblica, grazie a questo governo che pensa più agli armamenti , come spesa ,che alla salute dei cittadini. Così come anche la scuola pubblica soprattutto dell’infanzia. Anche sui lo Stato pensa ai bonus per chi frequenta la scuola privata”.