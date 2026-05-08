Venticano, il Forum Giovani promuove la sicurezza stradale: “Rispetta la strada, rispetta te stesso”

Sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sull’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle regole. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Rispetta la strada, rispetta te stesso”, promossa dal Forum Giovani Venticano in collaborazione con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS.

L’incontro si terrà sabato 16 maggio 2026, alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Venticano, in Piazza Don Aquilino Verardi.

L’appuntamento sarà dedicato ai temi della prevenzione, della sensibilizzazione e della cultura della sicurezza stradale, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati alla distrazione e ai comportamenti scorretti alla guida.

“Un momento di distrazione può cambiare una vita – spiegano gli organizzatori –. Scegliere di rispettare le regole significa proteggere sé stessi e gli altri”.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, invitata a partecipare a un momento di confronto e riflessione su un tema di grande attualità e rilevanza sociale.