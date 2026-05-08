Asta Pagliarone, Livia Forte si avvale della facoltà di non rispondere in aula

AVELLINO- “Non intendo rispondere e mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Livia Forte, testimone nel processo per l’asta del Pagliarone come imputato in procedimento connesso e quindi con l’assistenza dei suoi legali , ha risposto così alla domanda della presidente Sonia Matarazzo. In aula presente il suo difensore, l’avvocato Roberto Saccomanno. Il pm antimafia Giulio Vanacore ha chiesto però che la Forte, rispondendo nel procedimento connesso come capo promotore e non essendo concorrente in questa turbativa d asta venisse sentita come testimone assistita (ai sensi dell’articolo 197 bis), avendo reso delle dichiarazioni eteroincriminanti per un fatto connesso, in relazione a questa vicenda del Pagliarone. Per cui aveva l’ obbligo a rispondere. Rispetto a questa tesi, il penalista Alberico Villani e il penalista Gaetano Aufiero hanno ricordato come la stessa Procura Antimafua avesse indicato come testimone indagata in procedimento connesso la Forte e quindi poteva avvalersi. Tesi accolta dal Tribunale. In aula si torna il 9 ottobre. Livia Forte era una delle testimoni “chiave” del processo, visto che proprio sulla base delle sue dichiarazioni,rese nel corso della detenzione al pm antimafia Henry Jhon Woodcock, erano nate le indagini dei Carabinieri e del Nucleo Investigativo di Avellino e il procedimento che si celebra davanti al Tribunale di Avellino. Il processo a carico di Galdieri Nicola, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Claudio Davino, Aprile Armando Pompeo, difeso dagli avvocati Alberico Villani, Freda Renato, difeso di fiducia dagli avvocati Patrizio Dello Russo e Ferdinando Letizia, Costantino Giordano, difeso dagli avvocati Rocco Antonio Briganti e Gerardo Di Martino che rispondono a vario titolo di di estorsione aggravata dal metodo mafioso e riciclaggio nei confronti degli stessi. L’ex sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano, e’ accusato di aver concorso insieme al presunto boss del Nuovo Clan Partenio Nicola Galdieri all’imposizione di una quota di 120 mila euro per consentire che l’asta fosse aggiudicata dalla Monteforte Srls.