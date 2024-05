Amministrative Venticano, Caprio agli elettori: “Voto di dignità”

Venticano- Si infiamma la campagna eletttorale. Si scaldano gli animi a pochi giorni dal voto, e cresce sempre più l’entusiasmo attorno alla civica ‘Orizzonte Comune’ guidata dal farmacista Arturo Caprio.

Tour elettorale sempre più intenso e partecipato. L’idea di ristabilire un contatto diretto con le contrade attorno al centro abitato di Venticano sta riscuotendo un successo di pubblico senza precedenti. Ieri sera la compagine di Caprio ha fatto tappa al Passo, piccola frazione che collega Venticano a Dentecane. E’ qui che si è tenuto l’ultimo incontro della compagine che sta galvanizzando l’elettorato locale dopo anni di stasi e allontanamento dalla politica attiva. Arturo Caprio ha presentato ancora una volta i componenti della civica che capeggia e arringato l’elettorato, sempre più numeroso, che ha partecipato all’appuntamento.

“Noi non raccontiamo favole, come dice qualche onorevole avversario- ha subito stigmatizzato il candidato a sindaco di Orizzonte Comune-. Noi abbiamo idee proposte progetti concreti. Il punto è che chi sta in amministrazione da tanto tempo questi problemi che noi solleviamo avrebbe dovuto già risolverli anziché fare le pulci a noi. Non vi fate ingannare. Avete un potere straordinario: il voto e stavolta usatelo con intelligenza e dignità. Sia un voto di dignità”. Qualcosa nell’aria, a Venticano e dintorni, sta cambiando. La partecipazione sempre nutrita e calorosa a ogni evento elettorale organizzato dalla civica ‘Orizzonte Comune’ suscita interesse ed entusiasmo. Andrea Ziccardi, giovane componente del gruppo diretto da Caprio, ha poi rimarcato la necessità di rivolgere particolare attenzione ai giovani, alle fasce più deboli ed emarginate in questi anni dalla politica locale tramite appositi corsi di formazione e alfabetizzazione digitale.

“Con noi sarà possibile un futuro migliore- ha asserito Ziccardi-, ma è decisivo il vostro supporto, il vostro contributo”. A seguire l’intervento, incisivo e pragmatico, dell’unica donna della formazione, Giusy Iachetta, europrogettista sociologa e giornalista.

“Apriremo uno sportello di consulenza lavorativa e sociale- ha dichiarato Iachetta-. Dobbiamo puntare a incentivare l’imprenditoria femminile, fornire servizi adeguati e mirati alle fasce più svantaggiate. Non sono sogni, sono progettualità reali concrete e fattibili: basta solo attivarsi seriamente per realizzare anche qui, anche a Venticano. E poi dobbiamo assicurare il decoro al nostro territorio come un fatto normale ordinario non da sollecitare ogni volta”. Proposte e idee chiare per la comunità. Proposte e idee condivise e annunciate con fermezza all’elettorato che sostiene la volata della civica ‘Orizzonte Comune’. Venerdì sera nuova tappa del tour nel rione Santa Croce, nel cuore storico di Venticano.