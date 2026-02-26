Venticano, la Campionaria è alle porte: “sarà un Fiera di emozioni”

Si lavora senza sosta nel quartier generale della Pro Loco Venticanese per dare un nuovo volto alla 47ma edizione della Fiera Campionaria. Riunioni, idee, progetti, collaborazioni: tutto converge verso la fine di aprile, quando Venticano si vestirà a festa per accogliere migliaia di persone provenienti da tutta la regione e dalle aree interne del Mezzogiorno.

Anche il quartiere fieristico è un cantiere in pieno fermento, con una forte spinta verso l’innovazione e la sostenibilità. C’è grande attesa, in particolare, di conoscere le “sorprese” annunciate dal Presidente, Daniel Panella, che riguardano “nuove aree tematiche, tecnologie avanzate e un rinnovato focus sulla qualità, specialmente in settori chiave come l’agricoltura, l’enogastronomia, il digitale e la manifattura”.

Anche l’edizione 2026, organizzata dalla Pro Loco Venticanese e in programma dal 23 al 26 aprile prossimo, vedrà il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Avellino e del Comune di Venticano.