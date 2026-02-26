Comunali, Giordano “bacchetta” Giordano: mai a pranzo con chi ha umiliato la città

AVELLINO- “Se hai fatto tutto questo, non ti chiami solo Giordano. Ti chiami Nicola”. Il tutto questo a cui si riferisce Nicola Giordano, ex consigliere comunale del Partito Democratico e aspirante candidato sindaco della coalizione di centrosinistra e’ un elenco di azioni e battaglie politiche, che si chiude però con un riferimento: “Ma se hai fatto tutto questo, non vai a pranzo con chi ha umiliato la nostra città”. Ed il richiamo al cognome e soprattutto al pranzo con “chi ha umiliato la città”, nel giorno in cui l’edizione de “Il Mattino” di Avellino riferisce di un pranzo “tra amici” a Serino tra il papabile candidato di Maurizio Petracca, capogruppo PD alla Regione Campania, l’imprenditore Walter Giordano e l’ex sindaco di Avellino. E Nicola Giordano ci ha tenuto a rimarcare perche’ non basta chiamarsi solo Giordano, un vero e prorio strale all’omonimo imprenditore candidato in pectore dell’area che da riferimento a Petracca: “Se hai fatto un’opposizione dura in Consiglio Comunale, non puoi piacere a tutti. Se hai avuto il coraggio di denunciare la corruzione e il malaffare, non puoi piacere a tutti. Se per sette anni ti sei contrapposto a chi svendeva la città, non puoi piacere a tutti. Se hai difeso la città quando era difficile farlo, mentre altri applaudivano sotto i palchi, non puoi piacere a tutti.Se sei iscritto a un partito, ti candidi con quel partito e lo difendi nelle istituzioni, non puoi piacere a tutti”.