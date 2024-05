Venticano, buona la “prima” per Caprio: Il paese merita di più

VENTICANO- Buona la prima per Arturo Caprio e la sua squadra. Cresce l’entusiasmo intorno alla lista Orizzonte Comune guidata dal farmacista e composta da giovani professionisti locali in larga parte alla prima esperienza politica diretta.

Pubblico delle grandi occasioni nella prateria di colonna Madama alle porte di Venticano. Sono stati presentati i candidati di zona: Alfredo Nardone, Michele Petrillo e Pasquale Addonizio. Tutta la compagine si è stretta attorno a Caprio per imprimere, come ribadito nei vari interventi: “una svolta allo stallo decennale della vita amministrativa venticanese”. Caprio ha illustrato senza retorica i motivi della scelta di scendere in campo e riunire le migliori risorse umane e professionali della comunità.

“Il paese, il territorio, la comunità di Venticano merita di più, merita il meglio. Noi siamo in campo per riportare anche serenità e riavvicinare la cittadinanza alla vita amministrativa”. Così Caprio introducendo gli interventi dei rappresentanti delle contrade. È stata preparata anche una cassetta per raccogliere le proposte dei cittadini. Martedì sera il tour elettorale farà tappa a Castello del Lago la maggiore frazione del Comune. Qui sarà presentata la candidata locale Giusy Iachetta giornalista e mamma di due bambine, unica donna della compagine che punta spedita alla conquista del massimo consenso.