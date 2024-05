Montevergine: domenica cerimonia di chiusura dell’Anno Giubilare

Domenica 19 maggio, Solennità di Pentecoste, si terrà la cerimonia di chiusura dell’Anno Giubilare Verginiano indetto in occasione del IX Centenario della Fondazione di Montevergine, iniziato lo scorso 28 maggio 2023.

Le tante iniziative tenutesi in questo anno hanno visto una grande partecipazione, sia da parte dei cittadini e del mondo istituzionale, sia da parte dei media nazionali ed internazionali. Sono stati un milione i pellegrini che hanno raggiunto il Santuario di Montevergine e visitato l’Abbazia del Loreto; tanti altri i residenti all’estero che hanno invece seguito e pregato a distanza grazie a internet e ai social.

Il dato sul flusso dei pellegrini significa, innanzitutto, che il messaggio dell’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia è stato ascoltato e accolto dai pellegrini:

“La preghiera, è una medicina dell’anima e dello spirito per tutti noi. La preghiera, così come la speranza, ci insegna ad accogliere con occhi sinceri il prossimo. La fede: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite del nostro peccato”.

Questo Anno Giubilare Verginiano ha portato il Santuario di Montevergine ad essere “capitale” di fede, spiritualità, riscoperta dei valori che guidano il genere umano.

Il programma della cerimonia di chiusura prevede:

● Ore 10.00 nel chiostro cinquecentesco accoglienza e saluti dell’inviato speciale di Sua santità Papa Francesco S.E. Card. Arrigo Miglio.

● I Saluti del Padre Abate, Sindaco, dei Ministri, Presidente della Regione e del Cardinale

● A seguire salita presso la scala santa e benedizione Della Lapide Commemorativa.

● Ore 11.00 Celebrazione, dopo la messa l’abate con il cardinale e le autorità vanno nella Cappella, qui verrà posta la Rosa d’oro.