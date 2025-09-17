FOTO/ Venticano, anfiteatro gremito per la tappa dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia

Un anfiteatro gremito, quello del Comune di Venticano (AV), che ha fatto da cornice ieri pomeriggio all’ultimo appuntamento dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino, l’iniziativa voluta dal Prefetto Rossana Riflesso per raccogliere direttamente dal territorio le istanze, i bisogni e le aspettative delle comunità locali.

Protagoniste della giornata – oltre a quella ospitante – le comunità di Montefusco, Montemiletto, Pietradefusi, Santa Paolina, Torre Le Nocelle, che hanno portato all’attenzione delle istituzioni la voce viva dei cittadini.

Il Prefetto, accompagnata dai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, ha guidato i lavori in un clima di dialogo franco e partecipato, sottolineando come la sicurezza, la legalità e la convivenza civile rappresentino i pilastri irrinunciabili su cui costruire una provincia più coesa e resiliente.

Dalle parole dei Sindaci e dei cittadini intervenuti sono emerse esigenze concrete: infrastrutture, sostegno alle fasce sociali più vulnerabili, spopolamento. Temi che, pur con declinazioni diverse, disegnano un quadro unitario delle sfide che l’Irpinia deve affrontare.

“L’Osservatorio – ha ribadito il Prefetto Riflesso – non è un semplice luogo di ascolto, ma uno spazio in cui la partecipazione deve tradursi in azioni concrete e responsabilità condivise. La presenza delle istituzioni sui territori non è solo simbolica, ma vuole farsi strumento di accompagnamento, supporto e programmazione”.