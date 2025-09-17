Emergenza idrica, nuove chiusure notturne in Irpinia

Frigento: Serbatoio San Marco e Partitore Centro Urbano, contrade Pagliara, San Marco, Mattine, La Quarta, Case popolari, Piano della Croce.

Paternopoli: Serbatoio Mattine e centro urbano.

Nusco: Serbatoio rurale in località San Pancrazio e vie Chianola 1 e 2, Mito, Bivio, Vannara, Ponnilo, Campo, Ofanto, Tagliabosco, Macchia, Tavernarsa e zone limitrofe.