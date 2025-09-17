Emergenza idrica, nuove chiusure notturne in Irpinia

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa della perdurante riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare nuove chiusure notturne in diversi comuni irpini.
A Sant’Angelo dei Lombardi, il serbatoio rurale a servizio delle contrade San Pietro Pozzi, Montanardo, Acquara e delle zone limitrofe resterà chiuso dalle ore 22:00 di oggi, mercoledì 17 settembre 2025, fino alle ore 06:00 di domani, giovedì 18 settembre.
La sospensione notturna interesserà anche altre aree della provincia:
-
Frigento: Serbatoio San Marco e Partitore Centro Urbano, contrade Pagliara, San Marco, Mattine, La Quarta, Case popolari, Piano della Croce.
-
Sturno.
-
Paternopoli: Serbatoio Mattine e centro urbano.
-
Nusco: Serbatoio rurale in località San Pancrazio e vie Chianola 1 e 2, Mito, Bivio, Vannara, Ponnilo, Campo, Ofanto, Tagliabosco, Macchia, Tavernarsa e zone limitrofe.
-
Gesualdo: Serbatoio rurale in località Lappierti e contrade Ariella, Carpignano, Maddalena, Pozzo del Principe, Torre dei Monaci, Pescariello, Sant’Elia, Catauro, Otica, Valli, Lammie, Capo di Gaudio, Fontana Tassola, San Silvestro e via Dante Alighieri.
Gli orari indicati riguardano la chiusura e la riapertura effettiva delle condotte, ma gli utenti potrebbero registrare interruzioni anticipate o ritardi nella ripresa del servizio a causa dei tempi necessari per il riempimento delle reti.
Alla riattivazione del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità, che non compromettono la potabilità dell’acqua. Alto Calore consiglia comunque di lasciare scorrere i rubinetti per alcuni minuti fino alla completa scomparsa dei residui.
L’azienda terrà informati gli utenti attraverso il sito istituzionale www.altocalore.it e i propri canali social. Per necessità urgenti è attivo il numero verde 800 954 430.