Venerdì la conferenza stampa dell’ex assessore Leandro Savio

Venerdì 29 novembre 2024, a partire dalle 10.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la conferenza stampa dell’ex assessore ai Fondi Europei, alla Programmazione Strategica, alle Attività Produttive, al Commercio e allo Sport del Comune di Avellino, Leandro Vittorio Savio, per relazionare in merito alle attività svolte in questi mesi e per chiarire ogni dubbio relativo alle ragioni che hanno portato alla fine dell’esperienza.