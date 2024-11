“Il Sindaco incontra la città”. Il tour nei quartieri di Nargi

“Oggi parte una nuova campagna di ascolto in giro per i quartieri di Avellino”. Lo fa sapere attraverso i proprio canali social Laura Nargi. “Si chiamerà “Il Sindaco incontra la città” – continua il post – e sarà un momento autentico di confronto con gli avellinesi, per toccare con mano i problemi da affrontare e condividere le nuove sfide.

Cominceremo questo pomeriggio, alle 18:30, da Borgo Ferrovia, un quartiere simbolo della città del futuro che abbiamo in mente e stiamo realizzando. La seconda tappa, in programma il 29 novembre alle ore 18:30, avrà luogo a Valle. Per l’occasione, insieme ai referenti dell’associazione “Non sei irpino se”, recepirò le istanze dei residenti nei locali della parrocchia, attraverso un apposito raccoglitore.

Il mio viaggio non si è mai fermato. Come promesso in campagna elettorale, sarò con voi in tutti i quartieri, perché il futuro della nostra città dobbiamo costruirlo insieme” conclude Nargi.