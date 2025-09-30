Venerdì 3 ottobre mobilitazione provinciale ad Avellino per la Palestina

Il Collettivo Studentesco irpino ha annunciato per venerdì 3 ottobre una mobilitazione provinciale per la Palestina, con appuntamento alle ore 9:00 davanti al tribunale di Avellino (lato bar Mivida). Da lì partirà un corteo che attraverserà le strade del centro cittadino.

“Di fronte a ciò che sta accadendo in Medio Oriente non possiamo rimanere indifferenti”, spiegano gli organizzatori. “Quello in corso è un genocidio che Israele sta compiendo nei confronti del popolo palestinese. Dal 7 ottobre 2023 sono almeno 60.000 i civili uccisi nella Striscia di Gaza, mentre l’esercito israeliano impedisce l’ingresso di aiuti umanitari, provocando carestia. Gaza è diventata una prigione a cielo aperto”. Il comunicato richiama anche la situazione in Cisgiordania, “dove dal 1948 Israele occupa illegalmente i territori palestinesi, strappando case e terre ai civili costretti a fuggire”. Non manca una critica diretta all’Italia: “Il governo Meloni è complice, supporta Israele politicamente e inviando armi che uccidono ogni giorno bambini, donne e uomini innocenti e inermi”.

Una mobilitazione che guarda all’Italia e al mondo

Il Collettivo richiama le recenti mobilitazioni nazionali e internazionali: “Lunedì 22 settembre in tutta Italia c’è stato uno sciopero generale e oltre un milione di persone sono scese in piazza. La Global Sumud Flotilla, una flotta di oltre 50 imbarcazioni, sta provando a portare medicinali e cibo a Gaza. Tutto il mondo si sta finalmente svegliando”. Per questo, spiegano i promotori, anche l’Irpinia deve fare la sua parte: “Bisogna proseguire, moltiplicare, potenziare le iniziative che ci sono state nei giorni scorsi nella nostra provincia”.

L’appello

L’invito è rivolto a studenti, insegnanti, lavoratori e disoccupati, ma anche ad associazioni, sindacati e partiti del territorio: “Unitevi a noi – scrive il Collettivo – per chiedere la fine del genocidio del popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania e per sostenere l’eroica lotta di liberazione del popolo palestinese. Venerdì blocchiamo tutto!”.